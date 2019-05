Orange dévoile un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre

Alexandre Boero pour Clubic.com

Plus de clients, moins de revenus

Orange Bank recrute de nouveaux clients, mais pas assez pour atteindre ses objectifs à long terme

Dans un contexte de guerre des prix incessante entre opérateurs, même le leadera souffert. L'opérateur historique français a enregistré unepour la France au premier trimestre 2019, à 4,41 milliards d'euros (contre 4,49 milliards un an auparavant). Au niveau mondial, le chiffre d'affaires du groupe est en revanche quasiment stable, mesuré à 10,2 milliards d'euros au 1er trimestre, à -0,1 % à base comparable.Malgré la franche diminution des revenus, Orange affiche du vert sur ses recrutements. L'opérateur, grâce à un honorable trimestre porté par la fibre optique, avec 168 000 abonnements supplémentaires. Orange totalise d'ailleurs 12,4 millions de foyers raccordables à la fibre, et 2,8 millions de clients qui en bénéficient. À titre de comparaison, la société reste derrière SFR sur le nombre de prises fibre (12,8 millions pour l'opérateur au carré rouge).Ce qui peut être légèrement inquiétant pour Orange (au sens économique pur du terme), c'est que. Celui du mobile, «», recule de 5,2 % sur les trois premiers mois de 2018, comme celui du fixe, qui baisse de 5,9 % sur la période. Sur le fixe, la baisse est justifiée par l'inexorable recul de la téléphonie traditionnelle au profit du sans-fil.Du côté d', les pertes se creusent avec un EBITDAaL négatif à 44 millions d'euros (contre 30 millions d'euros il y a un an). La banque en ligne de l'opérateur, qui affichait déjà un résultat d'exploitation négatif de -169 millions d'euros en 2018, parvient à gagner de nouveaux clients (+39 000) et, loin tout de même de ses objectifs de départ.Il convient néanmoins deavec Orange Bank, qui n'a été lancé qu'en novembre 2017 et qui ne vise l'équilibre que d'ici 2023. «», nous confirmait encore récemment une source chez Orange, sur Clubic.