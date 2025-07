Et l'option représentée par l'entreprise d'Elon Musk est d'autant plus sérieuse qu'elle a déjà été choisie par un autre acteur ferroviaire de l'Union européenne, à savoir l'opérateur public du réseau écossais, ScotRail. De plus, il ne devrait pas y avoir de préférence nationale sur cette question, le groupe Américain concurrant à égalité avec les rivaux du Vieux Continent.

Pour le moment, la SNCF, qui est encore en réflexion, indique qu'aucune « décision n’est à l'ordre du jour et encore moins avec un fournisseur en particulier. » Reste à savoir si, les Français, qui font partie des populations plus ou moins ouvertement insultées par Elon Musk à l'époque où il officiait aux côtés de Donald Trump, voudront utiliser un service développé par le milliardaire américain. Et vous, si jamais Starlink arrivait dans nos trains, vous pensez passer en mode avion ?