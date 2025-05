Jean-Hubert Lenotte, directeur de la stratégie d’Eutelsat Group, souligne l’importance de ce partenariat. Il parle d’un moment décisif pour les communications et le numérique. « Cette adhésion témoigne de notre volonté de contribuer activement aux réflexions de la filière télécoms et de faire valoir tout le potentiel des technologies satellitaires », explique-t-il. Cette stratégie prend racine dans un contexte européen et international exigeant.

Starlink, lancé depuis la Californie, mise sur une constellation géante pour brancher des millions d’utilisateurs partout dans le monde. Eutelsat Group suit une autre ligne. Il mélange la puissance de ses satellites géostationnaires et sa constellation en orbite basse. Il propose ainsi un Internet haut débit, stable et sécurisé pour ceux qui vivent loin des grandes villes.

Les collectivités locales et les entreprises suivent avec attention cette nouvelle dynamique. On discute déjà des prochaines étapes : accélérer encore la fibre, préparer la 6G et garantir la résilience des réseaux. En réunissant ces expertises, la France et l’Europe affirment leur volonté de rester dans la course et de proposer un accès Internet rapide partout.

Aujourd’hui, Eutelsat Group, la FFTélécoms et leurs partenaires avancent ensemble. Leur objectif consiste à offrir une réponse européenne à la domination américaine dans le secteur des satellites. Avec plus de 650 satellites en orbite basse et une flotte géostationnaire, Eutelsat Group dispose des moyens pour renforcer la connectivité sur tout le territoire, sans exclure aucun foyer ou entreprise. Starlink ne reste plus seul sur l’orbite du très haut débit.