Jean-François Fallacher remplace Eva Berneke, qui dirige l'entreprise depuis janvier 2022 et a présidé à certaines de ses réalisations stratégiques et opérationnelles les plus importantes. On pense notamment à la fusion et l'intégration de OneWeb en 2023 pour créer le seul opérateur de satellites LEO/GEO (à la fois observation de la Terre et télécommunications) au monde.