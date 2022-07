Et si le Français Eutelsat croquait OneWeb et sa superconstellation ?

En mars 2020, lorsque OneWeb s’était déclaré en faillite, le dossier était difficile. Endettée à cause de sa superconstellation en déploiement et du manque de revenus, la société avait finalement été reprise par un consortium entre le gouvernement du Royaume-Uni et l’opérateur téléphonique indien Bharti.

La pandémie n’a rien aidé, mais en avril 2021, alors que la situation était stabilisée et que les grappes de satellites prenaient le chemin de l’orbite, l’opérateur français Eutelsat avait acheté 23 % de la société. Une part minoritaire pour l’instant, mais en ce mois de juillet 2022, Eutelsat voudrait encore se rapprocher de OneWeb pour fusionner avec elle et former une entité unique, leader des communications et de la connectivité par satellite. Les actionnaires actuels de OneWeb conserveraient une part minoritaire dans Eutelsat.