Avec 254 satellites, OneWeb couvre entièrement le nord (et attire les fonds)

14 h 48 (Paris), au crépuscule de ce 1er juillet sur le site de lancement de Vostotchnyi : les moteurs de Soyouz 2.1b rugissent avant que le lanceur ne s'élance au-dessus des conifères dans une clarté orangée. Le décollage est un classique russe maîtrisé. Une dizaine de minutes plus tard, c'est l'étage supérieur Fregat qui se charge de transporter les 36 satellites sur l'exacte orbite visée, puis d'éjecter les satellites par paire ou quatuor. La séquence dure quatre heures, mais les Russes n'en sont plus à leur coup d'essai. Depuis décembre dernier, c'est le cinquième lancement d'affilée depuis le site de Vostotchnyi, isolé dans l'Est russe près de la frontière chinoise… Et les décollages OneWeb y sont devenus la routine.