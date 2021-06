Elon Musk voudrait 500 000 utilisateurs dès l'an prochain (et injecte des milliards)

Côté satellites, le premier grand jalon est atteint. Ce sont plus de 1 700 unités qui ont été envoyées en orbite entre mai 2018 et juin 2021. Une faible fraction d'entre eux sont désactivés (et déjà désintégrés, ou en route pour que ce soit le cas dans les mois à venir), et les derniers « lots » de 60 satellites n'ont pas encore atteint leur place finale au sein du « maillage » autour de la Terre que SpaceX a mis en place. Toutefois, la grande majorité des satellites Starlink est bien présente pour offrir de la connectivité aux heureux propriétaires des antennes, envoyées pour l'instant dans une douzaine de pays différents.

Prenant la parole hier au Mobile World Congres (MWC), Elon Musk a affirmé que plus de 69 400 utilisateurs étaient déjà en ligne grâce au service. Or ce n'est qu'une fraction du nombre de clients espéré d'ici l'année prochaine : SpaceX vise une expansion et des prises de commandes massives.