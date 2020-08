Amazon investira 10 milliards pour concurrencer la constellation Starlink de SpaceX

« Cet investissement créera des emplois et aménagera l'infrastructure aux Etats-Unis, aidera à la mise en place de notre réseau terrestre, va accélérer les tests et l'assemblage de nos satellites, et nous permettra de livrer un terminal à bas coût à nos clients, qui bénéficieront d'une connexion rapide et fiable tout autour du monde », explique Amazon dans son communiqué de presse. Comme ses concurrents, Amazon explique vouloir connecter le monde, en particulier les zones mal couvertes aujourd'hui par les réseaux fixes et la fibre. Une orientation compréhensive en termes de marketing, même si, pour Amazon comme pour les autres, les « zones blanches » ne peuvent constituer l'ensemble des revenus de ces grandes constellations : il faudra toucher un large public, ou séduire les militaires.