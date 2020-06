OneWeb, qui pour reprendre le projet en faillite ?

Reste à savoir si le tribunal autorisera un contrôle chinois sur ce type d'entreprise (on peut en douter compte tenu du contexte, et des voix se sont déjà élevées en ce sens), si un acteur américain de l'aérospatiale a fait une offre, ou si OneWeb sera dépecée, au plus offrant. L'achat des fréquences réservées, qui semblent être les éléments les plus lucratifs à cette date, font des envieux…