Un rarissime échec d'une fusée Falcon 9 vient perturber l'été record de SpaceX

La FAA, l'autorité américaine en charge de l'aviation et du spatial, a ouvert une enquête (c'est une procédure standardisée) et épaulera SpaceX pour découvrir les causes et conséquences de ce problème. Après plus de 330 succès d'affilée, dont 68 cette année, il ne s'agit sans doute pas d'une erreur de conception pour l'étage supérieur de Falcon 9.

Erreur humaine, problème de production, SpaceX va s'attacher à comprendre et à corriger rapidement cette erreur, qui n'affecte pour l'instant que l'entreprise elle-même, mais que ses très nombreux clients observent de près. Falcon 9 est en effet le lanceur orbital le plus sollicité, et les États-Unis comme une partie du monde comptent sur lui pour envoyer des satellites, des sondes spatiales au long cours et, bien entendu, des astronautes.

Ainsi, la NASA a d'ores et déjà annoncé que les équipes de SpaceX communiquaient amplement à propos de cet échec en vue des prochains décollages de cargos pour l'ISS, mais aussi des équipages. Le prochain tir de Crew Dragon avec des passagers est pour le moment toujours prévu pour la fin du mois avec la mission Polaris Dawn, tandis qu'une rotation d'équipage pour l'ISS est programmée le mois prochain.