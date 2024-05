Mais pourquoi la capsule Starliner n'a-t-elle toujours pas décollé avec ses premiers astronautes ?

Il a fallu attendre 2022 pour que le 2e vol d'essai non habité vers l'ISS soit un succès, et les ennuis n'étaient pas encore terminés. Changements de parachutes, l'invraisemblable découverte d'un ruban adhésif inflammable utilisé sur l'ensemble des systèmes internes… Le chemin fut long et pénible. Cher aussi pour Boeing, car la NASA a payé un prix fixe, tous les dépassements sont pour l'industriel (plus de 1 milliard de dollars déjà). L'hiver dernier, Boeing a déclaré que sa capsule était prête. Et un espace est enfin dégagé dans le calendrier en ce mois de mai.