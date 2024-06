Starliner : la mission de la capsule de Boeing est prolongée, le temps de bien cerner les problèmes

Mais alors, si ces soucis sont mineurs, pourquoi la NASA ne cesse-t-elle de repousser la date de retour des deux astronautes ? Tout d'abord parce que même si les fuites et les pannes sont sous contrôle, ni l'agence américaine ni Boeing n'ont envie d'avoir des problèmes identiques lors de la prochaine mission, qui concernera cette fois 4 astronautes, pour une mission de 6 mois.

Et, si tout va bien, cette rotation d'équipage devrait avoir lieu au printemps 2025. Pouvoir documenter au maximum les fuites, leur évolution, leur cause (et même chose pour les pannes de propulseurs) est donc crucial. Pas question de devoir annuler une future mission avec des fuites plus importantes parce que le problème a mal été compris en 2024. À beaucoup plus court terme, pas question non plus de se désamarrer de l'ISS avec le risque (même très mineur) qu'une nouvelle fuite se déclare et bloque les astronautes en orbite.