avandoorine

Eh beh Boeing a bien des soucis en ce moment, et il va sans doute falloir pas mal de temps pour rattraper tout ça et revenir à ses forces.

Entre les problèmes du 737 Max (MCAS et porte qui saute en plein vol), le 787 et ses sièges de pilotes qui avancent tout seul et cause un changement de contrôle brutal (car évidement le pilote heure le manche), le programme test du 777-9X interrompu pour les fissures sur l’attache des moteurs, la capsule Starliner et tout ses problèmes. Et j’ai aussi aperçu des infos sur des problèmes de retard et de non atteinte d’objectif de performance sur le SLS pour les futures missions Artemis…