C'est bel et bien SpaceX qui devra se charger de désorbiter la Station spatiale internationale !

Mais désorbiter l'ISS n'est pas simple. Il faut d'abord la freiner doucement jusqu'à environ 250 kilomètres d'altitude, et donc s'assurer qu'elle ne tombe pas en morceaux en tirant/poussant à ce moment-là. Puis, dans un deuxième temps, il faut être capable de freiner suffisamment fort pour qu'en une poignée de minutes, la station quitte son orbite et se désintègre au-dessus du Pacifique sud. Évidemment, compte tenu de sa taille et de sa masse, une traversée non contrôlée de l'atmosphère conduirait beaucoup de débris au sol. Il faut donc un véhicule puissant et capable de se charger de la désorbitation, car la station, malgré ses propulseurs, n'a pas assez de réserves pour s'en charger, même avec l'aide des cargos « classiques » et de leur moteur.