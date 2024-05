SpaceX a dévoilé ses nouvelles combinaisons adaptées pour sortir dans le vide spatial

D'abord, SpaceX a travaillé sur la mobilité, en particulier des mains, des poignets et des épaules, avec de nouvelles jointures semi-rigides. Il y a également la question de l'isolation à la chaleur, pour résister au très chaud côté Soleil et aux températures très négatives à l'ombre. Pour cela, on trouve encore des matériaux souples, avec plusieurs couches d'un isolant développé à l'origine pour la fusée Falcon 9 et le revêtement intérieur de Crew Dragon. Enfin, SpaceX a travaillé sur la résistance extérieure, et sur une version revue et corrigée de son casque étanche. En plus d'un nouveau viseur (qui intègre à l'intérieur un affichage LED tête haute – HUD), le casque est équipé d'une caméra, de plusieurs capteurs et, là aussi, de nouvelles jointures.