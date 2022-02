C'est la Saint Valentin, pourquoi ne pas vous payer un programme spatial privé ?

Les roses, c'est surfait : pour Jared Isaacman, ce 14 février est surtout le lancement de son programme spatial privé, Polaris. Depuis qu'il est rentré de sa mission Inspiration4, le milliardaire et entrepreneur (qui a fondé Draken et ses avions de chasse privés, ou Shift4, application de paiement et hébergeur d'e-commerce) ne considère pas que son histoire en orbite est déjà terminée. Et ses récents survols de la Starbase, le site où SpaceX assemble son Starship au Texas, laissaient supposer une nouvelle aventure…