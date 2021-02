Un entrepreneur finance le tout premier vol 100% commercial d'une capsule Crew Dragon

En plus d’être un chef d’entreprise, Isaacman est également un pilote aguerri. Il a volé dans plus d’une centaine de spectacles aériens et il est le co-fondateur de Draken International, un programme entraînant les pilotes de l’US Air Force. À travers cette mission, son ambition est de marquer « un moment historique pour inspirer l'humanité tout en aidant à lutter contre le cancer chez les enfants ». Il s’est en effet engagé à faire une donation de 100 millions de dollars à l’hôpital de recherche pour enfants St Jude, et espère en collecter 200 millions en plus en poussant des citoyens à faire des donations à l’établissement.