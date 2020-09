Une société de production américaine veut envoyer le gagnant d'une émission de télé-réalité sur l'ISS

La société de production en charge de l’émission s’appelle, sans surprise, Space Hero Inc. Elle a été fondée par Thomas Reemer et Deborah Sass, et devrait réunir des participants venus du monde entier, pratiquant des professions diverses et variées avec comme seul point commun une grande passion pour l’exploration spatiale. Chaque épisode s’intéressera à leur entraînement intensif, et ils devront relever des défis mettant à l’épreuve leur force physique, mentale et émotionnelle.