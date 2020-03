Et de deux ! Axiom Space signe à son tour pour un vol touristique de Crew Dragon

© SpaceX

Un séjour de dix jours à bord de l'ISS

Cette annonce intervient seulement quelques jours après celle de Space Adventures , entreprise spécialisée dans le tourisme spatial ayant déjà envoyé des civils sur l'ISS, qui va également collaborer avec la firme d'Elon Musk. À l'horizon 2021-2022, quatre touristes devraient ainsi effectuer un vol orbital à bord d'une Crew Dragon.SpaceX ne chôme pas : une capsule Crew Dragon devrait donc aussi acheminer trois touristes spatiaux et un astronaute professionnel d'Axiom jusqu'à l'ISS dès l'année prochaine. Ce partenariat surprise prévoit un séjour de dix jours (départ et arrivée compris) à bord de la station spatiale, la NASA ayant annoncé ouvrir sa partie de l'ISS aux voyages commerciaux pour générer du revenu, avec un prix fixé à 35 000 dollars par nuit.Pour ce qui est de la place à bord de la Crew Dragon, leestime qu'Axiom Space la proposera à 55 millions de dollars (rien que ça). Lors du séjour, l'astronaute de chez Axiom veillera à ce que les civils ne dérangent pas le travail des professionnels à bord de l'ISS.Il s'agira d'un vol historique, puisque ce sera la première fois qu'une équipe entièrement privée rejoindra la station. Le peu de touristes spatiaux qui s'y sont rendus étaient en effet jusque là accompagnés d'astronautes de la NASA en route pour leur mission.Les vols commerciaux habités semblent donc sur le point de devenir réalité. Il ne faut toutefois pas tirer de plans sur la comète, en sachant que la capsule Crew Dragon n'a pas encore réalisé de vol habité jusqu'à l'ISS, même si cela devrait avoir lieu très prochainement. Les entreprises comme Blue Origin Virgin Galactic ou encore SpaceX multiplient les annonces, mais rien de concret ne s'est encore produit... L'année 2021 sera-t-elle la bonne ?De son côté Axiom Space révèle ses ambitions avec ce nouveau partenariat. La firme a en effet été sélectionnée récemment par la NASA pour construire un module commercial pour l'ISS , et prévoit même de créer sa propre station spatiale touristique et autonome après la fin de vie de cette dernière.