HyPrSpace, que Clubic vous avait déjà présenté comme l'une des 200 pépites françaises du « New Space » utilise un moteur hybride conçu pour réduire la complexité et le coût. Le moteur combine un carburant solide à base de polymère recyclé et de l’oxygène liquide. Il ne comporte pas de turbopompe, un élément lourd à fabriquer et à maîtriser. Le flux d’oxygène est contrôlé par des vannes.

Le fondateur Sylvain Bataillard explique : « L’idée est de se passer de turbopompe. Un système extrêmement complexe, difficile à maîtriser et cher ». Le moteur, baptisé Terminator, contient trente fois moins de pièces que les moteurs classiques de même puissance.

HyPrSpace a mené plusieurs essais au sol entre 2021 et 2024. Ces tests ont eu lieu dans les installations de la DGA. « Nous développons quelque chose de nouveau avec une architecture unique, et il y a peu de littérature scientifique sur le sujet », souligne-t-il.

L’entreprise emploie aujourd’hui 90 personnes. Elle a levé 1,1 million d’euros en 2022 puis 35 millions fin 2023. Le projet reçoit le soutien du CNES, de l’Agence spatiale européenne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du programme France 2030.