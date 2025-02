Ce nouveau report résulte de problèmes logistiques liés au moyen de transport du satellite militaire français CSO-3, que la fusée doit propulser à 800 kilomètres d'altitude. Il sera dédié « à l’observation de la Terre à des fins de défense et sécurité », précise Arianespace. Le vol était au départ prévu pour la fin 2024, avant qu'une échéance « entre mi-février et fin mars » ne soit établie. Le lanceur et son satellite sont en parfait état, rassure le fleuron français.