Arianespace n'a pas précisé les raisons de ce changement de programme. Il a simplement été indiqué qu'un « petit nombre de déviations » ont pu être observées à l'occasion du premier lancement du mois de juillet, et que celles-ci « ont pleinement été comprises, et sont en train d'être traitées. »

« L'analyse minutieuse [de ces données] nous a permis de procéder à un certain nombre d'ajustements en vue des futures missions d'Ariane 6 et de confirmer la qualité du développement du nouveau lanceur lourd européen et sa capacité à réaliser toutes les missions vers toutes les orbites » a indiqué le président exécutif d'ArianeGroup, Martin Sion. À l'heure actuelle, le cœur et les étages supérieurs de la fusée sont encore dans leurs usines de fabrication, et devraient être sous peu transportés sur le site de lancement, en Guyane française.