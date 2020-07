Ariane 6 ne décollera pas avant l'été 2021

Pour André-Hubert Roussel (ArianeGroup) et Daniel Neuenschwander (ESA), ce retard au second semestre 2021 (certains évoquent même déjà la fin 2021) est directement lié à la crise et à la situation sanitaire du COVID-19. Le confinement et l’évacuation du Centre Spatial Guyanais, les mesures exceptionnelles mises en place depuis et des conséquences qui se répercutent sur toute la chaîne de sous-traitance ont un impact direct sur le calendrier.

Même s’ils concèdent aussi quelques soubresauts techniques, comme des difficultés avec les bras rétractables qui acheminent le carburant cryogénique au lanceur, les responsables du programme ont rappelé que les opérations n’ont pas pu reprendre aujourd'hui le rythme qu’elles soutenaient jusqu’au mois de mars. Comble de malchance, la Guyane est l’un des départements les plus touchés par l’épidémie ces dernières semaines. Lorsque la vie des travailleurs sur place et de leur proches est sur la balance, le respect du calendrier du chantier d’Ariane 6 doit rester (heureusement) secondaire.