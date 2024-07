Dès la rentrée, les fusées européennes Ariane 6 et Vega reprennent leur course contre la montre

En attendant, l'attention se portera dès la rentrée sur un lanceur plus petit, et qui ne fait pas parler autant de lui. C'est la fusée Vega, essentiellement gérée par les équipes italiennes d'Avio (mais fabriquée dans toute l'Europe), et celle-ci devrait réaliser en septembre-octobre son tout dernier décollage. En effet, Vega est remplacée par la version améliorée et plus puissante, Vega C. Mais cette transition non plus ne s'est pas déroulée dans le plus grand des calmes.

En 2022, après un tir inaugural réussi, Vega C ratait une très importante mission avec deux satellites d'observation de la Terre d'Airbus Defence & Space, et en 2023, le retour en vol avait été retardé, car les tests au sol avaient échoué, eux aussi… Résultat, les équipes d'Avio et ses partenaires n'ont eu le choix que de retarder les campagnes de vol et d'utiliser les deux dernières fusées Vega disponibles. La première a décollé avec succès le 9 octobre 2023, la deuxième est en cours de préparation.