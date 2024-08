Copernicus est, avec Galileo, l'un des projets à la pointe du programme spatial de l'Union européenne. Cette constellation de satellites et d'instruments pour observer la Terre en continu, son atmosphère, ses océans, et ce, avec des capteurs capables de mettre en évidence l'empreinte humaine, offre ses données gratuitement et sans restrictions. De quoi construire, depuis plus d'une décennie, des banques d'images précieuses pour observer l'évolution du climat, mais aussi de l'agriculture, des villes ou des catastrophes comme les incendies, inondations, etc.

Les satellites Sentinel 2 (A et B, envoyés en 2015 et 2017) sont les plus connus de la constellation, car leurs capteurs MSI fonctionnent dans le visible (résolution de 5 mètres), en plus de fournir 13 bandes de fréquence qui permettent de mettre en valeur différentes caractéristiques des sols. Résultat : presque 8 ans de données en continu, avec des prises d'images tout autour du globe, plusieurs fois par semaine. Sentinel 2C poursuivra ce travail.