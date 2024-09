Vega est un lanceur qui utilise des étages dits à poudre, ou solides. C'est une architecture fiable, moins complexe que celle d'un moteur-fusée liquide, mais qui offre une facilité de manipulation et des coûts fixes intéressants. Le maître d'œuvre italien, Avio, conçoit trois étages de plus en plus petits et légers. Le P80 (95 tonnes) est le premier et le plus imposant, il sert au décollage et à travers les premières couches de l'atmosphère.

Le Zéfiro 23 (ou Z-23) et le Z-9 emportent Vega jusque dans l'espace et lui permettent d'accélérer à la vitesse orbitale. Ensuite, pour conduire le satellite sur une orbite précise et pour manœuvrer de façon fine, il y a un quatrième et dernier étage à propulsion liquide, l'AVUM (Attitude Vernier Upper stage Module), construit autour d'un moteur-fusée ukrainien que l'on peut rallumer jusqu'à 5 fois. Très pratique, lorsqu'il s'agit de larguer plusieurs satellites sur leurs orbites dédiées.