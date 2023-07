Au revoir, Ariane 5 ! Mais au fait, c'était quel vol, votre préféré ?

Même si la version Ariane 5 ECA était spécialisée dans les missions « GTO » (orbite de transfert géostationnaire) au service des agences nationales, de la météorologie et des grands noms des télécommunications autour du monde (Intelsat, Eutelsat, Inmarsat, SES, Sky, Embratel, JSAT…), il ne faudrait pas oublier que le fleuron européen a aussi envoyé quelques lourds satellites en orbite basse. C'est le cas de sa version spéciale Ariane 5 ES avec les cargos ATV, qui ont ravitaillé à cinq reprises la Station spatiale internationale entre 2008 et 2014. Une véritable réussite, et presque la seule de ce lanceur pour des orbites proches de la Terre.

On n'oubliera pas les satellites « espions » Hélios français (plus de 4 tonnes sur la balance) qui sont aussi partis avec, en orbite héliosynchrone. Ariane 5, c'est aussi les orbites moyennes MEO (toujours avec la version ES) et les satellites de géopositionnement Galileo. Le lanceur européen a emporté plusieurs groupes de ces 4 satellites à 20 000 kilomètres d'altitude. Et bien que ce ne soient pas ses missions les plus connues, si plus d'un milliard d'appareils utilisent le réseau Galileo aujourd'hui, c'est en partie grâce à Ariane.