Ne ratez pas le décollage de l’antépénultième Ariane 5 !

Le compte à rebours vers le dernier décollage d’Ariane 5 se poursuit, inéluctable. Ce 13 décembre, c’est le VA259 qui devrait prendre place au Centre spatial guyanais, avec une fenêtre de tir qui s’ouvre à 21 h 30 (Paris).

En préparation en Guyane depuis plusieurs semaines, le vol utilise une configuration particulière avec trois charges utiles sous sa grande coiffe : un duo de satellites de communication Galaxy 35 et 36 d’Intelsat superposés, et sous le système SYLDA, le satellite de météorologie de nouvelle génération MTG-I1. Plus de 10 tonnes combinées (6,3 tonnes pour les Galaxy et 3,76 pour MTG-I1) sous la responsabilité du lanceur d’Arianegroup. Le décollage sera diffusé en direct.