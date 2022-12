Découvrez le satellite MTG-I1, ce fleuron européen qui va nous donner la météo

La première différence entre l'ancienne génération et la nouvelle est très visible : les MSG sont des satellites qui utilisent une méthode ancienne (mais tout à fait fiable) de stabilisation et de fonctionnement par rotation. Cela leur donne un léger look de tambour de machine à laver, même si ces satellites ne tournent, eux, qu'à 100 tours/minute.

MTG-I1, lui, ne tournera pas. Il a la forme plus classique des satellites de ces dernières décennies et est stabilisé sur 3 axes, avec ses capteurs tournés en permanence vers la Terre. Il est aussi plus lourd, avec des instruments plus complexes et du carburant supplémentaire. C'est qu'il faudra du temps pour remplacer toutes les anciennes unités…

Il y avait quatre MSG, il y aura donc quatre MTG-I, auxquels EUMETSAT a décidé d'ajouter deux satellites MTG-S, I pour image et S pour sondeurs. Ces derniers sont en effet équipés d'un capteur infrarouge hyperspectral capable de sonder les différentes couches de l'atmosphère.