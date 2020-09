L'agence spatiale européenne teste l'intelligence artificielle sur les satellites

Les équipes ont d'ores et déjà donné le feu vert pour une mission phi-sat-2 équipée du même processeur d'intelligence artificielle (Intel Movidius Myriad 2), qui testera pour sa part de façon un peu plus souple différents algorithmes liés à la reconnaissance des objets au sol. Massimiliano Pastena, ingénieur référent de ɸ-sat à l'ESA, explique que « le filtrage automatique des images permettra de ne renvoyer que des données utiles vers la Terre. Cela rendra l'ensemble du processus plus efficace, et les utilisateurs finaux pourront avoir accès à des données plus pertinentes ».

Dernière étape avant la généralisation ?