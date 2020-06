Des satellites de transport en orbite : un nouveau service à la mode

Sous la coiffe du lanceur Vega, qui n'a toujours pas pu décoller faute de conditions météorologiques favorables (les tentatives sont interrompues pour quelques jours), l'un des 53 satellites présents est un peu particulier… Il est lui-même un satellite de transport pour des satellites bien plus petits. Développé par la compagnie italienne D-Orbit, cet appareil qui mesure un peu plus que la taille d'une machine à laver (et pèse 150 kg) est nommé l'ION CubeSat Carrier. S'il n'est pas équipé de propulsion, il peut s'orienter très précisément, communiquer avec le sol et fournir l'alimentation électrique pour les satellites qu'il abrite durant plusieurs mois. Une fois en orbite, il ouvrira ses « casiers » et éjectera à la demande des CubeSats d'une taille comprise entre 1U et 12U (un U est un cube de 10 x 10 x 10 cm).