Mini-satellite, maxi-difficulté, le CubeSat QARMAN va tenter de rentrer dans l'atmosphère

Test du bouclier thermique du satellite QARMAN

Une longue préparation

De l'ISS à la maison

Le petit satellite QARMAN tel qu'il est replié

Bientôt la mission

Communiquer puis mourir

Le satellite Qarman en version dépliée, panneaux solaires en haut et bouclier en bas (et quelques protections)

Petit record

Source : interview

Nous avons eu la chance de pouvoir interroger, qui est responsable du projet QARMAN à l'Institut Von Karman.La rentrée atmosphérique depuis l'orbite fait partie des phénomènes les plus extrêmes de l'exploration spatiale. En 18 minutes, un véhicule doit passer de pratiquement 27 km/s à moins de 0,3 km/s, et résister aux terribles efforts créés par les frottements atmosphériques. Alors pour imaginer qu'un CubeSat au format 3U (10 x 10 x 30 cm) pourrait y survivre, il faut de l'imagination !C'est pourtant l'objectif de l'Institut Von Karman, au Sud de Bruxelles, qui a conçu, assemblé et testé son minuscule satellite QARMAN depuis 2013. «, nous explique Amandine Denis.». Placée dans le dispositif en Italie, une version de test de QARMAN a résisté plus de 6 minutes aux conditions infernales de plasmas chauds hypersoniques.Après sept ans de préparation, QARMAN est déjà en orbite : il a été amené au mois de décembre sur la Station Spatiale Internationale par la dernière rotation d'une capsule Dragon de SpaceX, au sein de la soute pressurisée. QARMAN est situé dans un dispositif d'éjection qui est placé dans le sas du module japonais Kibo puis transféré à l'extérieur avant d'être éjecté grâce au bras robotisé japonais «», détaille Amandine Denis, qui nous a aussi expliqué que l'éjection devait initialement avoir lieu le 12 février... Mais n'a pas pu être menée à bien : les partenaires de l'ISS attendent que le prochain cargo, Cygnus, décolle le 14 et vienne s'amarrer à la station. En effet, il faut éviter tout risque de collision...» explique Amandine Denis. QARMAN sera sur une orbite circulaire, quasiment à l'altitude de l'ISS au départ, mais va progressivement freiner et son altitude va diminuer. Son entrée atmosphérique est prévue dans sept mois environ, mais il est pour l'instant impossible de déterminer exactement quand et surtout où elle aura lieu (pour rappel rappel : le satellite fera le tour de la Terre en 90 minutes).confirme Amandine Denis.». Car aussi petit qu'il soit, QARMAN est «» : il dispose de parois en titane, et d'un bouclier avec revêtement ablatif en liège.Mais il y a une difficulté particulière : QARMAN ne sera pas récupéré. Il est trop petit pour embarquer un parachute et une balise de positionnement, et comme il n'a pas de moteur il peut rentrer dans l'atmosphère à peu près n'importe où sur le globe à l'exception des pôles. Pour un satellite scientifique, il est donc capital de pouvoir transférer ses données. Et cela va peut-être vous étonner, mais ces dernières vont êtres renvoyées... En orbite. «, détaille Amandine Denis.».L'équipe de l'Institut Von Karman espère bien réussir ce qui deviendra une grande première pour un si petit satellite : il est le premier CubeSat spécialement conçu pour cette mission. «» nous raconte Amandine Denis. «». Entre les nouvelles capsules habitées américaines, les petites navettes en développement (DreamChaser et SpaceRider), les travaux japonais sur de petits véhicules capables de ramener des expériences depuis l'orbite, le sujet est au cœur des préoccupations. «» conclut Amandine Denis. L'Institut Von Karman tentera donc bientôt d'inverser la tendance.