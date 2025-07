Le monde de l'espace n'est plus, au XXIᵉ siècle, réservé aux grandes agences gouvernementales comme la NASA ou l'ESA. On a ainsi vu SpaceX s'imposer comme un géant indispensable dans ce domaine dorénavant, suivi par des concurrents privés comme Blue Origin. Et il semble que ces sociétés aient donné envie à d'autres géants économiques de tenter l'expérience, à l'image de Honda !