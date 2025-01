Selon les derniers plans annoncés, Interstellar envisage de construire un véritable écosystème de services spatiaux. L’entreprise prévoit non seulement de concevoir et d’assembler rapidement ses fusées, mais aussi de développer en interne certaines technologies de télécommunications par satellite. Cette approche « verticale », allant de la fusée au réseau spatial, rappelle celle d’autres acteurs majeurs qui intègrent lancement, fabrication et usage de leurs propres satellites pour réduire les coûts et gagner en indépendance technologique.

Pour atteindre cet objectif, le rôle de Toyota sera crucial. Le géant japonais n’a plus rien à prouver en matière d’optimisation de production : robotique avancée, gestion rigoureuse des stocks et assemblages à flux tendus sont autant de techniques maison dont Interstellar pourra s’inspirer. Et si, dans un avenir proche, nous allions voir des fusées sortir d’une chaîne de montage presque comme des voitures ? L’idée peut sembler audacieuse, mais le défi séduit déjà les ingénieurs de la filière spatiale.

En définitive, la collaboration entre Interstellar Technologies et Toyota pourrait inaugurer une nouvelle ère pour l’industrie aérospatiale japonaise. Grâce à un mariage atypique entre le géant de l’automobile et la jeune start-up, la production en série de fusées semble à portée de main. À l’heure où les besoins de lancements de satellites explosent, et où la compétition fait rage au niveau mondial, ce partenariat a toutes les chances de devenir un levier d’innovation majeur et de placer le Japon en belle position dans la conquête de l’espace.