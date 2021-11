À Tanegashima (Japon), des îlots et des fusées

Tanegashima continue cependant de se transformer au rythme du spatial japonais. Sur place, les installations sont déjà prêtes pour accueillir le nouveau lanceur H-3, qui devrait décoller pour son vol inaugural en 2022. Plus puissant, plus modulaire et moins coûteux, il est censé faire entrer le Japon dans une ère plus ouverte aux contrats et aux clients internationaux. Pour l'instant, cela ne s'est pas encore traduit par une avalanche de contrats, car il reste tout à prouver… mais la base change et se tient prête à accélérer le rythme. A terme, deux pas de tirs seront adaptés à H-3 et le bâtiment d'assemblage vertical devrait pouvoir accueillir de quoi supporter deux campagnes en parallèle jusqu'à un certain point. Le long de l'océan, où la météo est parfois capricieuse, on entendra encore longtemps les fusées faire vibrer l'air des îles au Sud du Soleil Levant…