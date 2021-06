Starship : après les sauts, SpaceX se prépare pour l'orbite

Le profil du premier vol orbital est d'ailleurs connu, car SpaceX a du demander des autorisations aux autorités américaines afin d'en valider différents éléments… Si toutefois le projet ne change pas d'ici l'été, Starship devrait décoller avec SuperHeavy et se diriger vers l'orbite basse . Et tandis que le premier étage reviendra se poser en mer sur une plateforme au large des côtes (pas question de risquer le site de lancement cette fois-ci), Starship utilisera ses moteurs pour atteindre la vitesse orbitale et tester quelques manœuvres.

Toutefois, le vaisseau de SpaceX ne devrait pas couvrir une orbite entière. Il devrait en effet freiner au-dessus de l'Asie du Sud-Ouest pour traverser l'atmosphère et se poser à la verticale… Dans l'océan Pacifique, juste au large de Hawaï. De quoi récupérer un maximum de données, et viser une mission plus ambitieuse encore tout en minimisant les risques, que ce soit pour les occupants de Boca Chica ou pour le public en général. Et peut-être aussi de simplifier l'obtention d'une autorisation de vol de la part de la pointilleuse FAA (on n'attend pas moins d'une agence nationale) qui observe de près les essais.