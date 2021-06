SpaceX : le projet de spatioport flottant déjà en cours de construction

À terme, l’objectif de l’entreprise d’Elon Musk est de disposer de différents spatioports situés à des endroits clés dans le monde pour opérer un réseau de voyages hypersoniques à l'aide de vaisseaux spatiaux transportant des personnes depuis des destinations aussi éloignées que Pékin et New York, en seulement 30 minutes environ. Aussi, ces ports devraient lui permettre, dans un avenir plus lointain, d'acheminer des biens et des personnes entre la Terre et la planète rouge grâce à Starship.