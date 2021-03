Starship SN11 : un nouvel essai du prototype se termine en explosion à l'atterrissage

Le rythme des essais en vol s'est considérablement amélioré depuis SN8, si bien que deux exemplaires ont tenté leur vol parabolique ce mois-ci. Pour la suite, les prototypes SN12, 13 et 14 n'existent pas ou plus : à la suite de changements de design structurel, logiciel et de moteurs, le site de production a concentré ses efforts sur l'exemplaire SN15, qui sera le prochain à être transporté sur son pas de tir pour y être mis sous pression, puis testé en vol. S'il semble que les équipes de SpaceX bloquent encore sur la phase d'atterrissage, cette dernière n'est pas optionnelle pour la suite du programme : impossible d'envisager un véhicule « totalement réutilisable » si ce dernier ne peut se poser.