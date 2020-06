Pourquoi Starship est la nouvelle priorité absolue de SpaceX pour Elon Musk

Quitte à tout quitter pour se rendre depuis la Californie jusqu'au Texas ? Clairement ! Elon Musk demande à ses employés, majoritairement basés à Hawthorne, de passer du temps sur le site de Boca Chica, où Starship est assemblé et testé. « Pour ceux qui envisagent de déménager, SpaceX fournira l'avion ». La directive est claire, les 800 employés sur place ne suffisent plus, il faut mettre le pied au plancher.

Dans un e-mail aux employés de SpaceX qu'a pu se procurer CNBC, Elon Musk ne tourne pas autour du pot. Maintenant que la capsule Crew Dragon est en orbite « vous devriez considérer que la priorité (sauf s'il existe un risque avec Dragon) est sur Starship ». Le milliardaire et fondateur de l'entreprise demande à ses équipes d'accélérer « radicalement et immédiatement » la cadence sur ce programme.

Après un an et demi de travaux et une gigantesque extension, le site de Boca Chica, au bord de la mer et à quelques encablures de la frontière mexicaine, bouillonne d'activité. Les employés y travaillent par rotations de 12 heures, et les prototypes Starship y sont assemblés à la chaîne. Toutefois, voici huit mois que malgré des progrès évidents, les exemplaires terminent invariablement détruits sur le site de « lancement » situé au bord de la plage.