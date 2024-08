Moins d'un an plus tard, c'est SpaceX qui remporte le contrat « HLS » (Human Landing System), à la surprise générale. Et pourtant, c'est la proposition technique qui est jugée la plus solide et la plus accessible techniquement. Une partie des médias et les adversaires de SpaceX retiendront surtout que la firme de Hawthorne a proposé l'option la moins chère.

Blue Origin notamment, cherche à faire invalider le choix de la NASA par une action en justice, avant d'atteindre son objectif grâce à des pressions politiques. En effet, en 2023, la NASA sélectionne un deuxième conglomérat, le seul encore en lice pour être coûte que coûte aux côtés de SpaceX, Blue Origin. Reste que le choix de Starship, en 2021 comme aujourd'hui est aussi audacieux que risqué.