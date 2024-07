Saga de l'été Clubic : cap sur les futures missions lunaires ! Épisode 2 : la conquête à coup de robots

Ainsi, nous en avons déjà parlé, Astrobotic a raté sa première mission, puis Intuitive Machines a réussi à poser son atterrisseur IM-1 Odysseus sur le flanc. Mais dans les années à venir, ce sont au moins 7 à 9 atterrissages qui sont déjà prévus en partenariat dans le cadre CLPS. Au moins deux pour Astrobotics, deux pour Intuitive Machines et deux pour Firefly Aerospace, une pour Draper (qui utilisera un atterrisseur japonais) et des contrats déjà prévus pour envoyer des charges utiles lourdes de plus de 300 à 500 kilos.

Et si l'on sait depuis cette semaine que parmi les charges utiles, la NASA a abandonné son rover VIPER, l'un des plus ambitieux, les autres projets ne manquent pas. Des capteurs, de quoi forer et examiner le sol, de petits rovers destinés à tester la mobilité et les communications, et des moyens de mesure innovants. L'idée sous-jacente est également de faire naître un intérêt commercial pour l'aventure lunaire.

Reste aujourd'hui qu'à part des cendres, des messages, quelques œuvres d'art ou de la publicité, les manifestations d'intérêt restent discrètes. Et il n'y a pas non plus de mission robotisée vraiment emblématique avec une grande ambition. Les industriels cherchent d'abord à « débloquer » la surface lunaire, et la NASA reste prudente.