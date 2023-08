Sur la Lune, les engins spatiaux pourraient être recyclés pour l'impression 3D

Qu’il s’agisse de la Lune ou, à plus lointaine échéance, de Mars, le maintien d’une présence humaine durable passera nécessairement par l’exploitation des ressources in situ et le recyclage de celles emportées par les astronautes. Pour cela, il faudra utiliser diverses technologies d’extraction afin de produire l’eau et l’oxygène indispensables aux astronautes et à leurs fusées, ou transformer le sol lunaire (régolithe) en matériau de construction pour bâtir des habitats. Par exemple, récemment, une équipe de la NASA a annoncé être parvenue à extraire de l'oxygène d'un sol lunaire simulé dans une chambre sous vide.