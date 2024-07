Cap sur les futures missions lunaires ! Épisode 1 : 2024

Contrairement à sa voisine Vénus, la Terre a la chance de posséder un satellite naturel, et dès que les humains et leurs satellites se sont élancés vers l'espace, il est devenu un objectif de choix. Oui, la « course à la Lune » s'est achevée dans les années 70 avec les missions lunaires Apollo américaines et quelques retours d'échantillons soviétiques.

Puis… peu de missions, jusqu'au tournant des années 2000, lorsque différents projets d'orbiteurs et d'étude du sol ont pris corps. La Chine a mis en place son grand programme d'exploration lunaire robotisé Chang'e, puis en 2019 les États-Unis ont organisé Artemis. Depuis, les missions, tentatives d'atterrissage et autres concepts se multiplient. Les échecs aussi.