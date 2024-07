La NASA est désormais prête à assembler les éléments de sa fusée lunaire SLS pour sa première mission habitée

Depuis l'hiver dernier, l'agenda est complexe pour la mission Artemis II. Les quatre astronautes sélectionnés (les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch ainsi que le Canadien Jeremy Hansen) poursuivent leur préparation à Houston, mais la NASA a dû retarder leur mission de décembre 2024 à septembre 2025. En cause ? Des résultats de la mission Artemis I, véritable répétition générale de la capsule Orion autour de la Lune fin 2022, qui ne correspondaient pas aux simulations, en particulier l'usure du bouclier thermique (même si ce dernier aurait permis aux astronautes de rentrer indemnes).

Six mois plus tard, la NASA attend les conclusions de ses différentes études et les correctifs pour la fin de l'été. Et pour pouvoir tenir son calendrier avec la mission habitée la plus lointaine depuis Apollo 17, elle prépare les éléments de la gigantesque fusée SLS (Space Launch System) en les rapportant au Centre Spatial Kennedy.