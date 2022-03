Les incroyables images de la première sortie du Space Launch System

L'agence, handicapée par des années de retard, l'explosion de son budget pour SLS et ses demandes de fonds pour le programme Artemis, peut maintenant avancer un argument massue : les 120 mètres de puissance et d'ambition lunaire installés à la vue de tous et pointés vers le ciel. Et d'ici le départ pour la Lune, nous pourrons nous régaler avec ces centaines de clichés d'un des plus puissants lanceurs de son temps (et même, car il y en a assez peu dans cette catégorie, de tous les temps).