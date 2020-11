Artemis : de 2020 à 2040, les étapes de l'ambitieux programme de la NASA

Dès le lancement du programme, des scientifiques et ingénieurs ont ainsi rappelé qu’un retour direct sur la Lune (sans passer par un rendez-vous orbital avec l’atterrisseur ou la LOP-G) serait à la fois plus prudent, plus réaliste et beaucoup moins coûteux. Il a également été proposé de se passer de la très coûteuse fusée SLS et de transférer Orion vers la Falcon Heavy de SpaceX ou la New Glenn de Blue Origin.