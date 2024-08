16 novembre 2022. Après de nombreux reports, un compte à rebours perturbé par une fuite d'hydrogène et des doutes sur l'avenir du programme, la titanesque fusée SLS (Space Launch System) décolle et emporte la capsule Orion sur sa trajectoire vers la Lune. Une mission de trois semaines qui, pour le public, livre des images inédites et exceptionnelles d'une capsule habitable autour de notre satellite naturel. Une première depuis Apollo 17 en 1972, et surtout une démonstration technologique réussie.

À son amerrissage au large de la Californie, la capsule Orion a bouclé tout un programme de tests et montré qu'elle est viable. Il en est de même pour la SLS, que la NASA préparait pour des missions au long cours depuis le début des années 2010. Elle résulte pourtant de choix qui ont divisé les Américains, réutilisant une partie des matériels des navettes (en particulier les moteurs) tout en nécessitant de très coûteuses améliorations des infrastructures et de très longues campagnes d'essais au sol.

Le succès de novembre 2022 était plus qu'attendu pour Artemis, il était nécessaire. Très cher aussi. Plus de 40 milliards de dollars dans la mise en place du programme entre 2012 et 2021…