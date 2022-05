Mais au fait, c'est quoi le lanceur SLS ?

Initialement, SLS devait décoller en 2017 - mais sur les différentes lignes d'assemblages, les équipes ont vite constaté qu'il ne suffit pas de disposer d'éléments repris de projets réussis pour assembler un lanceur de bric et de broc. Surtout un géant ! Les moteurs RS-25, par exemple. Ce sont littéralement ceux des navettes STS, qui ont déjà participé en tout à 21 vols différents avant d'être stockés à la fin du programme et réutilisés pour la mission Artemis 1. Mais ils ont été modifiés, avec notamment un nouveau contrôleur de vol, et peuvent déployer plus de puissance.

D'autre part, il a fallu les tester, et les stocks ne permettent que 4 décollages de SLS avec des anciens modèles. Il faut donc relancer la production… mais avec des technologies plus modernes que lors de la conception des RS-25, qui remonte à 1973-79, donc de nouvelles méthodes (l'impression 3D, les commandes électroniques) pour de nouvelles performances - et donc de nouvelles campagnes d'essais et de nouveaux coûts. La NASA a beau vanter qu'il s'agit des « Rolls-Roys » des moteurs fusées, à pratiquement 150 millions de dollars l'unité (et il en faut 4 par SLS), ce ne sont pas les économies espérées.