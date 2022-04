Pourquoi un an s'est écoulé sans décollage de Starship ?

En plus des avancées techniques qui, on l'a vu, n'ont pas encore totalement abouti, il reste en plus un blocage administratif… et de taille ! La puissante FAA (Federal Aeronautics Administration) a lancé l'année dernière une étude pour évaluer l'impact du site de SpaceX, lequel est installé dans une zone naturelle protégée, n'est pas si éloigné d'habitations et ne suit plus depuis un certain temps les lignes de l'accord formulé lorsque SpaceX devait installer une base sur place (à l'origine cette dernière devait desservir Falcon 9).