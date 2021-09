Après un été de construction, les tests de Starship et SuperHeavy devraient reprendre de plus belle

La grande tour érigée à la fin du printemps (qui n'a d'ailleurs toujours pas officiellement l'autorisation pour surplomber toute la zone) a elle aussi reçu un large ensemble d'équipements électriques, hydrauliques et mécaniques pour pouvoir supporter les futures campagnes de lancement. Un bras pivotant, prévu pour alimenter Starship en ergols et remplir ses réservoirs est déjà en place, tandis qu'un système plus imposant et bien plus complexe surnommé les « baguettes » (chopsticks en anglais) est en construction. Le système devrait à la fois servir à maintenir SuperHeavy/Starship lors de l'assemblage et à récupérer potentiellement un booster SuperHeavy lors de son retour sur Terre… mais pas pour son premier lancement.